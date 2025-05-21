17-летний Адам Кадыров получил вторую за десять дней награду

17-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова и секретарь Совета безопасности региона Адам Кадыров получил очередную медаль, награда ОМОН стала второй за последние десять дней. Об этом сообщает ЧГТРК «Грозный».

«Адам Кадыров награждён медалью ОМОН «АХМАТ-КРЕПОСТЬ» за вклад в развитие Росгвардии», — говорится в сообщении.

Награда была ему вручена за весомый вклад в развитие подразделений Росгвардии. Медаль Кадырову присвоил глава «Ахмат-Крепость» Абдул-Керим Кадыров.