17-летний Адам Кадыров получил вторую за десять дней награду
Сын главы Чечни Адам Кадыров награждён медалью ОМОН «Ахмат-Крепость»
Адам Кадыров. Обложка © ТАСС / Елена Афонина
17-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова и секретарь Совета безопасности региона Адам Кадыров получил очередную медаль, награда ОМОН стала второй за последние десять дней. Об этом сообщает ЧГТРК «Грозный».
«Адам Кадыров награждён медалью ОМОН «АХМАТ-КРЕПОСТЬ» за вклад в развитие Росгвардии», — говорится в сообщении.
Награда была ему вручена за весомый вклад в развитие подразделений Росгвардии. Медаль Кадырову присвоил глава «Ахмат-Крепость» Абдул-Керим Кадыров.
Предыдущая награда Адама Кадырова «25 лет ОМОН «АХМАТ-Грозный» была ему вручена в честь юбилея образования отряда. Участниками церемонии стали помощник руководителя Чеченской Республики, вице-премьер по вопросам силового блока Абузайд Висмурадов, глава регионального управления Росгвардии Шарип Делимханов, министр внутренних дел ЧР Аслан Ирасханов и начальник главного управления МЧС России по ЧР Алихан Цакаев.