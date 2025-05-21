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Регион
21 мая, 13:11

17-летний Адам Кадыров получил вторую за десять дней награду

Сын главы Чечни Адам Кадыров награждён медалью ОМОН «Ахмат-Крепость»

Адам Кадыров. Обложка © ТАСС / Елена Афонина

Адам Кадыров. Обложка © ТАСС / Елена Афонина

17-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова и секретарь Совета безопасности региона Адам Кадыров получил очередную медаль, награда ОМОН стала второй за последние десять дней. Об этом сообщает ЧГТРК «Грозный».

«Адам Кадыров награждён медалью ОМОН «АХМАТ-КРЕПОСТЬ» за вклад в развитие Росгвардии», — говорится в сообщении.

Награда была ему вручена за весомый вклад в развитие подразделений Росгвардии. Медаль Кадырову присвоил глава «Ахмат-Крепость» Абдул-Керим Кадыров.

Кадыров после новостей об отставке рассказал о своей новой награде
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Предыдущая награда Адама Кадырова «25 лет ОМОН «АХМАТ-Грозный» была ему вручена в честь юбилея образования отряда. Участниками церемонии стали помощник руководителя Чеченской Республики, вице-премьер по вопросам силового блока Абузайд Висмурадов, глава регионального управления Росгвардии Шарип Делимханов, министр внутренних дел ЧР Аслан Ирасханов и начальник главного управления МЧС России по ЧР Алихан Цакаев.

Наталья Афонина
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