Сыну Рамзана Кадырова Адаму вручили ещё одну награду

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам получил памятную медаль «25 лет ОМОН «АХМАТ-Грозный» в честь юбилея образования отряда. Видео с церемонии вручения опубликовано в Telegram-канале руководителя республики.

Вручение медалей. Видео © Telegram / Kadyrov_95

В церемонии приняли участие помощник руководителя Чеченской Республики, вице-премьер по вопросам силового блока Абузайд Висмурадов, глава регионального управления Росгвардии Шарип Делимханов, министр внутренних дел ЧР Аслан Ирасханов и начальник главного управления МЧС России по ЧР Алихан Цакаев.