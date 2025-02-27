Адам Кадыров стал бессрочным членом Арабского арбитражного суда
Начальник отдела обеспечения безопасности главы Чечни Адам Кадыров. Обложка © Telegram / Kadyrov_95
Начальник отдела обеспечения безопасности Главы Чечни Адам Кадыров получил бессрочное удостоверение члена Арабского арбитражного суда. Он получил его во время своей рабочей поездки в Египет и встречи с Генеральным секретариатом Совета арабского экономического единства, где обсуждалась возможность расширения инвестиционного сотрудничества в различных сферах.
«Одним из значимых итогов визита стало вручение Адаму Кадырову бессрочного удостоверения члена Арабского арбитражного суда. Также ему вручена медаль «Почётный гость Ливии». Этот шаг свидетельствует о высоком уровне доверия и признания его вклада в развитие международного сотрудничества», — написал в своём Telegram-канале Рамзан Кадыров.
Особое внимание во время встречи было уделено вопросам международного сотрудничества в рамках компетенции Арабского арбитражного суда. В этот момент и состоялась церемония подписания протоколов о совместном сотрудничестве между Арбитражным судом и рядом региональных учреждений Российской Федерации.
Напомним, что в 2024 году Адам Кадыров попал в книгу рекордов России. Сын главы Чеченской Республики стал самым молодым начальником службы безопасности главы субъекта РФ. Рекорд был сразу же официально зафиксирован. Об этом сообщил редактор книги Станислав Коненко.