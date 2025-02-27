Адам Кадыров стал бессрочным членом Арабского арбитражного суда

Начальник отдела обеспечения безопасности Главы Чечни Адам Кадыров получил бессрочное удостоверение члена Арабского арбитражного суда. Он получил его во время своей рабочей поездки в Египет и встречи с Генеральным секретариатом Совета арабского экономического единства, где обсуждалась возможность расширения инвестиционного сотрудничества в различных сферах.

«Одним из значимых итогов визита стало вручение Адаму Кадырову бессрочного удостоверения члена Арабского арбитражного суда. Также ему вручена медаль «Почётный гость Ливии». Этот шаг свидетельствует о высоком уровне доверия и признания его вклада в развитие международного сотрудничества», — написал в своём Telegram-канале Рамзан Кадыров.

Особое внимание во время встречи было уделено вопросам международного сотрудничества в рамках компетенции Арабского арбитражного суда. В этот момент и состоялась церемония подписания протоколов о совместном сотрудничестве между Арбитражным судом и рядом региональных учреждений Российской Федерации.