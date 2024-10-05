Адам Кадыров попал в книгу рекордов России

Сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Адам вошёл в Книгу рекордов России. Как заявил её редактор Станислав Коненко во время турнира по ММА АСА 180 в Грозном, Кадыров попал туда как самый молодой начальник службы безопасности главы субъекта РФ.

«Тот рекорд, сертификат, который я держу в руках, установлен не сегодня, но, тем не менее, мы ждали подходящего момента. Итак, рекорд — самый молодой начальник службы безопасности главы субъекта РФ с результатом 16 лет и один день с рекордсменом Адамом Рамзановичем Кадыровым объявляю официально зафиксированным», — сообщил Коненко.