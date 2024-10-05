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Регион
4 октября, 22:11

Адам Кадыров попал в книгу рекордов России

Адам Кадыров стал самым молодым начальником службы безопасности главы региона в РФ

Рамзан Кадыров и его сын Адам. Обложка © Telegram / Адам Делимханов

Рамзан Кадыров и его сын Адам. Обложка © Telegram / Адам Делимханов

Сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Адам вошёл в Книгу рекордов России. Как заявил её редактор Станислав Коненко во время турнира по ММА АСА 180 в Грозном, Кадыров попал туда как самый молодой начальник службы безопасности главы субъекта РФ.

«Тот рекорд, сертификат, который я держу в руках, установлен не сегодня, но, тем не менее, мы ждали подходящего момента. Итак, рекорд — самый молодой начальник службы безопасности главы субъекта РФ с результатом 16 лет и один день с рекордсменом Адамом Рамзановичем Кадыровым объявляю официально зафиксированным», — сообщил Коненко.

16-летний Адам Кадыров стал куратором батальона имени шейха Мансура
16-летний Адам Кадыров стал куратором батальона имени шейха Мансура

Напомним, Адаму Кадырову 16 лет, он числится куратором Российского университета спецназа (РУС) имени Владимира Путина, а также состоит в руководстве отдела обеспечения безопасности чеченского лидера. Летом Адам разместил в соцсети фото с российским лидером во время его визита в Чечню. В августе он получил высшую награду Чеченской республики.

Оксана Попова
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