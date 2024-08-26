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16-летний сын Кадырова удостоен высшей награды Чечни

Сын главы Чечни Адам Кадыров получил высшую награду республики

26 августа, 09:28
Адам Кадыров. Обложка © ТАСС / Елена Афонина

Адам Кадыров. Обложка © ТАСС / Елена Афонина

Начальник отдела обеспечения безопасности главы Чечни, сын Рамзана Кадырова Адам получил высшую награду республики. О присуждении ему ордена Кадырова рассказал в телеграм-канале министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

«Искренне поздравляю начальника отдела обеспечения безопасности главы ЧР, дорогого брата Адама Кадырова с вручением ему высшей награды Чеченской Республики — ордена Кадырова! Это заслуженное признание его высоких нравственных качеств и преданности делу», — отметил он.

Дудаев подчеркнул, что Адам Кадыров действительно заслужил награду, потому как является настоящим патриотом России, истинным мусульманином и «достойно представляет свой славный род».

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Напомним, Адаму Кадырову 16 лет, он числится куратором Российского университета спецназа (РУС) имени Владимира Путина, а также состоит в руководстве отдела обеспечения безопасности чеченского лидера. Недавно Адам разместил в соцсети фото с российским лидером во время его визита в Чечню.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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