Из Чечни на СВО отправилась очередная группа добровольцев

«В ряды легендарного спецназа «Ахмат» МО РФ вступают не только жители ЧР, но и патриоты, прибывшие из других регионов нашей великой страны. Для некоторых из них эта командировка на СВО уже становится второй или даже четвёртой», — заявил он, уточнив, что перед отправлением в зону СВО каждый доброволец прошёл спецподготовку у ведущих мировых инструкторов в Российском университете спецназа им. Владимира Путина в Гудермесе.