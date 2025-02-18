Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 февраля, 09:33

Из Чечни на СВО отправилась очередная группа добровольцев

Кадыров сообщил об отправке в зону СВО очередной группы добровольцев из Чечни

Из международного аэропорта Грозный вылетела очередная группа добровольцев в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.

Отправка очередной группы добровольцев в зону СВО из Грозного. Видео © Telegram / Kadyrov_95

«В ряды легендарного спецназа «Ахмат» МО РФ вступают не только жители ЧР, но и патриоты, прибывшие из других регионов нашей великой страны. Для некоторых из них эта командировка на СВО уже становится второй или даже четвёртой», — заявил он, уточнив, что перед отправлением в зону СВО каждый доброволец прошёл спецподготовку у ведущих мировых инструкторов в Российском университете спецназа им. Владимира Путина в Гудермесе.

У трапа самолёта бойцов проводили председатель правительства Чечни и начальник регионального оперштаба СВО Магомед Даудов, а также глава Грозненского линейного отдела МВД на транспорте Али Тагиров.

Чеченский лидер также подчеркнул, что значительный вклад в приближение Победы вносит региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Средствами организации покрываются расходы военнослужащих на проезд до Грозного, закупку экипировки, питание, проживание и обучение.

Бойцы «Ахмата» точечным ударом уничтожили укрытие ВСУ и лишили Киев заокеанских «подарков»
Бойцы «Ахмата» точечным ударом уничтожили укрытие ВСУ и лишили Киев заокеанских «подарков»

Ранее Life.ru сообщал, как бойцы «Ахмата» сравняли с землёй западный трал и бронемашины ВСУ под Курском. Техника была успешно разбита неподалёку от сёл Черкасская Конопелька и Уланок.

Обложка ©

Telegram / Kadyrov_95

Мария Любицкая
  • Новости
  • Рамзан Кадыров
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Региональные власти
  • Политика
  • Чеченская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar