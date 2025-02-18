Из Чечни на СВО отправилась очередная группа добровольцев
Кадыров сообщил об отправке в зону СВО очередной группы добровольцев из Чечни
Из международного аэропорта Грозный вылетела очередная группа добровольцев в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.
Отправка очередной группы добровольцев в зону СВО из Грозного. Видео © Telegram / Kadyrov_95
«В ряды легендарного спецназа «Ахмат» МО РФ вступают не только жители ЧР, но и патриоты, прибывшие из других регионов нашей великой страны. Для некоторых из них эта командировка на СВО уже становится второй или даже четвёртой», — заявил он, уточнив, что перед отправлением в зону СВО каждый доброволец прошёл спецподготовку у ведущих мировых инструкторов в Российском университете спецназа им. Владимира Путина в Гудермесе.
У трапа самолёта бойцов проводили председатель правительства Чечни и начальник регионального оперштаба СВО Магомед Даудов, а также глава Грозненского линейного отдела МВД на транспорте Али Тагиров.
Чеченский лидер также подчеркнул, что значительный вклад в приближение Победы вносит региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Средствами организации покрываются расходы военнослужащих на проезд до Грозного, закупку экипировки, питание, проживание и обучение.
Ранее Life.ru сообщал, как бойцы «Ахмата» сравняли с землёй западный трал и бронемашины ВСУ под Курском. Техника была успешно разбита неподалёку от сёл Черкасская Конопелька и Уланок.
Telegram / Kadyrov_95