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Регион
9 февраля, 14:48

Бойцы «Ахмата» сравняли с землёй западный трал и бронемашины ВСУ под Курском

Кадыров: Бойцы «Ахмата» уничтожили западную технику в Курской области

Бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили несколько единиц западной техники вблизи сёл Черкасская Конопелька и Уланок в Курской области. Военнослужащим удалось ликвидировать американский бронированный трал для разминирования М1150ABV и бронемашину. Об этом сообщает глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Кадры уничтожения цели. Видео © Telegram/Рамзан Кадыров

«Работает группа ланцетчиков из САГ под руководством «Пресса» легендарного спецназа «Ахмат» МО РФ», — доложил глава республики.

Кадыров отметил героизм и стойкость российских солдат, который дают отпор врагу и не позволяют ему продвинуться вглубь российских территорий.

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Ранее сообщалось, что ВСУ несут огромные потери в Курской области. За сутки, по данным Минобороны РФ, они потеряли 320 военнослужащих и пять танков, а за весь период с начала вторжения в регион — 59 тысяч бойцов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Ольга Сливченко
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