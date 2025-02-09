Бойцы «Ахмата» сравняли с землёй западный трал и бронемашины ВСУ под Курском

Бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили несколько единиц западной техники вблизи сёл Черкасская Конопелька и Уланок в Курской области. Военнослужащим удалось ликвидировать американский бронированный трал для разминирования М1150ABV и бронемашину. Об этом сообщает глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Кадыров отметил героизм и стойкость российских солдат, который дают отпор врагу и не позволяют ему продвинуться вглубь российских территорий.

Ранее сообщалось, что ВСУ несут огромные потери в Курской области. За сутки, по данным Минобороны РФ, они потеряли 320 военнослужащих и пять танков, а за весь период с начала вторжения в регион — 59 тысяч бойцов.