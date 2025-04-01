Кадыров назначил своего сына Адама куратором МВД Чечни

Адам Кадыров, сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и начальник отдела его безопасности, получил новое назначение. Теперь он является куратором регионального МВД, сообщает телеграм-канал ведомства.

В сообщении указано, что Адам Рамзанович Кадыров был назначен на эту должность по поручению своего отца. В новой роли он представил руководителя оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД и наградил отличившихся сотрудников полиции.