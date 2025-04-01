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Регион
1 апреля, 13:16

Кадыров назначил своего сына Адама куратором МВД Чечни

Кадыров назначил своего сына Адама куратором МВД Чечни. Обложка © ТАСС / Елена Афонина

Кадыров назначил своего сына Адама куратором МВД Чечни. Обложка © ТАСС / Елена Афонина

Адам Кадыров, сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и начальник отдела его безопасности, получил новое назначение. Теперь он является куратором регионального МВД, сообщает телеграм-канал ведомства.

В сообщении указано, что Адам Рамзанович Кадыров был назначен на эту должность по поручению своего отца. В новой роли он представил руководителя оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД и наградил отличившихся сотрудников полиции.

Ранее 17-летний Адам также стал куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина и батальона имени шейха Мансура. До этого Адам Кадыров получил бессрочное удостоверение члена Арабского арбитражного суда. Он получил его во время своей рабочей поездки в Египет и встречи с Генеральным секретариатом Совета арабского экономического единства.

Адаму Кадырову вручили ещё одну награду
Адаму Кадырову вручили ещё одну награду
Оксана Попова
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