Кадыров назначил своего сына Адама куратором МВД Чечни
Кадыров назначил своего сына Адама куратором МВД Чечни. Обложка © ТАСС / Елена Афонина
Адам Кадыров, сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и начальник отдела его безопасности, получил новое назначение. Теперь он является куратором регионального МВД, сообщает телеграм-канал ведомства.
В сообщении указано, что Адам Рамзанович Кадыров был назначен на эту должность по поручению своего отца. В новой роли он представил руководителя оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД и наградил отличившихся сотрудников полиции.
Ранее 17-летний Адам также стал куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина и батальона имени шейха Мансура. До этого Адам Кадыров получил бессрочное удостоверение члена Арабского арбитражного суда. Он получил его во время своей рабочей поездки в Египет и встречи с Генеральным секретариатом Совета арабского экономического единства.