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Регион
27 марта, 17:49

Адаму Кадырову вручили ещё одну награду

Адаму Кадырову вручили ведомственную медаль Росгвардии «За боевое отличие»

Начальник Росгвардии Виктор Золотов вручил медаль «За боевое отличие» Адаму Кадырову, сыну главы Чечни и руководителю отдела его охраны. Об этом стало известно из сообщения регионального управления Росгвардии.

«Приказом директора Росгвардии Героя России генерала армии Виктора Золотова Адам Кадыров награждён ведомственной медалью «За боевое отличие», — говорится в сообщении пресс-службы.

Церемония награждения прошла в рамках мероприятия, посвященного Дню войск национальной гвардии России.

В свои 17 лет Адам Кадыров уже удостоился значительного признания. Он является обладателем ряда высоких наград, среди которых орден «Даймехкан Сий» — высшая награда парламента Чеченской Республики, медаль Евразийской ассоциации университетов, орден «Трудовая доблесть России», орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой» и другие почетные знаки отличия.

Ранее сообщалось, что Адам Кадыров получил бессрочное удостоверение члена Арабского арбитражного суда. Он получил его во время своей рабочей поездки в Египет и встречи с Генеральным секретариатом Совета арабского экономического единства.

Адам Кадыров попал в книгу рекордов России
Адам Кадыров попал в книгу рекордов России
Обложка ©

Елена Афонина/ТАСС

Наталья Демьянова
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