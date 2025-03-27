Адаму Кадырову вручили ещё одну награду

Начальник Росгвардии Виктор Золотов вручил медаль «За боевое отличие» Адаму Кадырову, сыну главы Чечни и руководителю отдела его охраны. Об этом стало известно из сообщения регионального управления Росгвардии.

«Приказом директора Росгвардии Героя России генерала армии Виктора Золотова Адам Кадыров награждён ведомственной медалью «За боевое отличие», — говорится в сообщении пресс-службы.

Церемония награждения прошла в рамках мероприятия, посвященного Дню войск национальной гвардии России.

В свои 17 лет Адам Кадыров уже удостоился значительного признания. Он является обладателем ряда высоких наград, среди которых орден «Даймехкан Сий» — высшая награда парламента Чеченской Республики, медаль Евразийской ассоциации университетов, орден «Трудовая доблесть России», орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой» и другие почетные знаки отличия.