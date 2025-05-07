Кадыров после новостей об отставке рассказал о своей новой награде
Кадыров сообщил о получении им новой награды — медали имени В.А. Татаринова
Рамзан Кадыров. Обложка © Life.ru
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что заместитель руководителя Федерального казначейства Эли Исаев вручил ему ведомственную награду — медаль имени В.А. Татаринова. В ответ Кадыров наградил Исаева почётной грамотой главы республики.
Рамзан Кадыров и Эли Исаев. Видео © VK / Рамзан Кадыров
«Было очень приятно получить из рук Эли Исаева ведомственную награду Федерального казначейства — медаль имени В.А. Татаринова. Я в свою очередь наградил Эли Абубакаровича почётной грамотой главы ЧР. Уверен, что наше дальнейшее взаимодействие будет способствовать реализации новых проектов и инициатив, направленных на благо Чеченской Республики и её народа», — написал глава Чечни в своих социальных сетях.
Медаль В.А. Татаринова вручается за особые заслуги при выполнении служебных обязанностей, а также за личный вклад в решение стратегических задач Федерального казначейства.
Напомним, ранее Кадыров заявил, что попросился в отставку. По его словам, он считает важным дать возможность новому руководителю реализовать собственные инициативы и взгляды. Позже глава Чечни добавил, что не он решает, останется ли в должности, а президент России Владимир Путин. Кадыров назвал себя пехотинцем и командным человеком, который выполняет приказ.