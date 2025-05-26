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Регион
26 мая, 06:59

Истощённая украинская армия кидает на штурмы женщин-заключённых

РИАН: ВСУ отправляют женщин-заключённых в бой из-за нехватки бойцов

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Украинская армия, столкнувшись с острой нехваткой личного состава, начала привлекать к боевым действиям женщин-заключённых, сообщили в российском силовом ведомстве. По данным источника агентства РИА «Новости», значительные потери в неудачных операциях на различных участках фронта вынудили Киев прибегнуть к принудительной мобилизации, однако этот ресурс почти исчерпан.

Как уточнили в ведомстве, командование ВСУ активно освобождает тюрьмы, отправляя заключённых на фронт, но желающих воевать становится всё меньше. В частности, штурмовые группы 425-го отдельного батальона в Сумской области начали пополнять женщинами, отбывающими наказание. Среди них уже зафиксированы потери, а некоторые числятся пропавшими без вести.

«Украинская армия стремительно теряет боеспособность, пытаясь компенсировать потери за счёт заключённых, а теперь уже и женщин», — добавили там.

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О том, что в рядах ВСУ активно воюют и женщины, сообщалось ранее. Недавно стало известно о ликвидации снайперши-наёмницы, которая регулярно атаковала российских бойцов.

Оксана Попова
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