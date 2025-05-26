Украинская армия, столкнувшись с острой нехваткой личного состава, начала привлекать к боевым действиям женщин-заключённых, сообщили в российском силовом ведомстве. По данным источника агентства РИА «Новости», значительные потери в неудачных операциях на различных участках фронта вынудили Киев прибегнуть к принудительной мобилизации, однако этот ресурс почти исчерпан.

Как уточнили в ведомстве, командование ВСУ активно освобождает тюрьмы, отправляя заключённых на фронт, но желающих воевать становится всё меньше. В частности, штурмовые группы 425-го отдельного батальона в Сумской области начали пополнять женщинами, отбывающими наказание. Среди них уже зафиксированы потери, а некоторые числятся пропавшими без вести.

«Украинская армия стремительно теряет боеспособность, пытаясь компенсировать потери за счёт заключённых, а теперь уже и женщин», — добавили там.