Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила заключение по уголовному делу в отношении экс-спикера сил территориальной обороны ВСУ, американского сержанта-трансгендера Сары Эштон-Чирилло*. Её заочно обвинили в публичном распространении заведомо ложной информации об Армии России. Она также обвиняется в участии в вооруженном конфликте в качестве наёмника.

В период с февраля по сентябрь 2023 года гражданка США присоединилась к Интернациональному легиону на территории Украины. В августе того же года она опубликовала видео, в котором утверждала о наличии у России запасов биологического оружия и его якобы применении в Сирии и на Украине. За эту деятельность она получила вознаграждение в размере более 653 тысяч рублей.