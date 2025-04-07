Трансгендера из ВСУ заочно осудят за бои на стороне Украины и фейки о ВС РФ
В ДНР направили в суд дело трансгендера из ВСУ Сары Эштон-Чирилло*
Сара Эштон-Чирилло*. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sarahashtonlv
Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила заключение по уголовному делу в отношении экс-спикера сил территориальной обороны ВСУ, американского сержанта-трансгендера Сары Эштон-Чирилло*. Её заочно обвинили в публичном распространении заведомо ложной информации об Армии России. Она также обвиняется в участии в вооруженном конфликте в качестве наёмника.
«Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу», — сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
В период с февраля по сентябрь 2023 года гражданка США присоединилась к Интернациональному легиону на территории Украины. В августе того же года она опубликовала видео, в котором утверждала о наличии у России запасов биологического оружия и его якобы применении в Сирии и на Украине. За эту деятельность она получила вознаграждение в размере более 653 тысяч рублей.
Ранее МВД России объявило в розыск Сару Эштон-Чирилло*. Напомним, что она была назначена спикером ВСУ для западной аудитории. Наёмница называла русских нелюдями, также звучали угрозы в адрес журналистов и официальных лиц России. В сентябре 2023 года её отстранили от должности.
* Внесена в перечень террористов и экстремистов, является представителем экстремистской организации ЛГБТ**.
** Движение признано экстремистским и запрещено в РФ.