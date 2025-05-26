Российские военнослужащие в боях за Дзержинск (украинское название Торецк) в ДНР ликвидировали украинскую снайпершу, которая передвигалась в составе иностранных наёмников. Об этом рассказал штурмовик 51-й армии Южного военного округа с позывным Серый.

«Начало марта, окраина Дзержинска, пятиэтажные здания. Мы туда заходили с задачей выбить оттуда хохла (солдат ВСУ. — Прим. Life.ru). Но, как позже выяснилось, это были не совсем хохлы. Это были наёмники. Зайти в пятиэтажку штурмом было невозможно, из разных окон по нам вели огонь два пулемётчика и снайпер», – сказал штурмовик в беседе с РИА «Новости».

Российский боец рассказал, что им приходилось сносить пятиэтажку, используя противотанковые мины. Для того чтобы перенести припасы к зданию, использовалась следующая тактика: двое штурмовиков завязывали с противником стрелковый бой, для отвлечения внимания, а боец с позывным Восток в это время спокойно относил противотанковые мины.

При взрыве здания снайпершу, которая регулярно атаковала бойцов ВС РФ, засыпало обломками. Её удалось идентифицировать по оставшимся женским вещам на месте базирования группы. Также среди оставленных вещей были найдены патроны калибра НАТО, что свидетельствует об участии наёмников в боях.