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26 мая, 05:23

Смертельная западня: ВСУ оставили «сюрприз» для российских военных в Мариуполе

Боец ВС РФ за Мариуполь рассказал о гранате ВСУ, спрятанной под бронежилетом

Гранаты. Обложка © unsplash.com / Sven Verweij

Гранаты. Обложка © unsplash.com / Sven Verweij

Сотрудник первого специального полка МВД по ДНР Роман, участвовавший в боях за Мариуполь, рассказал, что боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) оставили в одной из девятиэтажек ловушку — бронежилет с гранатой без кольца. Он также добавил, что в здании были найдены «натовские документы». Его слова приводит РИА «Новости».

«Видать, в спешке они уходили, ну и решили такую нам подлянку сделать, в надежде на то, что мы начнём этот бронежилет сразу, наверное, примерять», — поделился боец.

В яму без воды: Украинский пленный рассказал о нечеловеческих наказаниях в ВСУ
В яму без воды: Украинский пленный рассказал о нечеловеческих наказаниях в ВСУ

Ранее российские военнослужащие, освобождённые из украинского плена, рассказали о жестоком обращении со стороны боевиков ВСУ и «Азова»*. По словам вернувшихся бойцов, их избивали и унижали. Один из военных признался, что не хочет даже вспоминать об издевательствах.

*Террористическая организация, запрещённая на территории России.

Антон Голыбин
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