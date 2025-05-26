Смертельная западня: ВСУ оставили «сюрприз» для российских военных в Мариуполе

Сотрудник первого специального полка МВД по ДНР Роман, участвовавший в боях за Мариуполь, рассказал, что боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) оставили в одной из девятиэтажек ловушку — бронежилет с гранатой без кольца. Он также добавил, что в здании были найдены «натовские документы». Его слова приводит РИА «Новости».

«Видать, в спешке они уходили, ну и решили такую нам подлянку сделать, в надежде на то, что мы начнём этот бронежилет сразу, наверное, примерять», — поделился боец.

Ранее российские военнослужащие, освобождённые из украинского плена, рассказали о жестоком обращении со стороны боевиков ВСУ и «Азова»*. По словам вернувшихся бойцов, их избивали и унижали. Один из военных признался, что не хочет даже вспоминать об издевательствах.