Украинский военнопленный Виталий Гунтер заявил, что подготовка в рядах ВСУ сопровождалась жестоким обращением. Министерство обороны РФ опубликовало свидетельство Гунтера, в котором он рассказывает о том, как офицеры наказывали провинившихся, используя нечеловеческие и грубые методы.

«Кто-то не допил бутылку воды, а старший полигона нашёл эту бутылку и объявил «сухой закон», запретив пить воду. За проступки также сажали в яму», — отметил Гунтер.

Боец утверждает, что новобранцев бросали в бой практически сразу после краткосрочной подготовки. По его словам, полигон опустел уже через 45 дней, поскольку всех отправили в войска. Гунтер также добавил, что в военкомат пришёл самостоятельно, когда ему пришла повестка, в отличие от многих граждан, которые прятались и покидали территорию Украины.

Он рассказал, что перед выполнением задания, в ходе которого и попал в плен, командир показал карту с местом назначения на планшете. Солдаты сфотографировали её на телефоны. Гунтер добавил, что они укрывались в железном контейнере, чувствуя себя лишь пушечным мясом.