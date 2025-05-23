В Вооружённых силах Украины почти не осталось солдат младше 45 лет, основная масса военнослужащих старшего возраста. Печальную статистику привёл военнослужащий 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Виталий Мелокост, захваченный в плен во время боевых действий в Сумской области.

«[Почти всем солдатам] за 45, молодёжи нет», — сказал пленный в ответ на вопрос ТАСС о возрасте военнослужащих ВСУ и добавил, что молодые люди практически исчезли и с улиц украинских городов – кого-то мобилизовали, кто-то сбежал из страны, а кто-то прячется.