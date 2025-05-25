«Даже вспоминать не хочу»: Российские военные рассказали о зверствах в украинском плену

Российские военнослужащие, освобождённые из украинского плена, рассказали о жестоком обращении со стороны боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) и «Азова»*. Об этом сообщает газета «Известия».

По словам вернувшихся военных, они подвергались избиениям и унижениям. Некоторые провели в плену от нескольких месяцев до полутора лет.

«Зверски, зверски избивали, унижали, так, что даже вспоминать не хочу», — поделился один из военнослужащих.

Особенно жестоко обращались с пленными боевики «Азова»*. Они очень сильно избивали солдат, заставляли заучивать тексты, а после говорить их на камеру.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео с военнослужащими, вернувшимися из украинского плена в рамках второго этапа обмена. С улыбками на лицах и в приподнятом настроении наши военные возвращались домой. Освобождённые из плена солдаты, как и прежде, ликовали, скандируя «Ура!» и гордо поднимая российские триколоры.