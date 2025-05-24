Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 мая, 20:42

Захарова: Инициированный Россией обмен пленными опроверг обвинения Запада

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Обмен военнопленными стал ответом на обвинения Запада в нежелании России вести диалог с Киевом. Инициатива, предложенная российской стороной, позволила вернуть на Родину значительное число людей. Об этос сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Звезда».

«Эта ситуация полностью выбивает аргументы, можно сказать, квазиаргументы либерально-западного сообщества о том, что Россия якобы не хочет и не готова к переговорам», — сказала она.

Дипломат подчеркнула, что именно Москва выступила с инициативой обмена, который был оперативно реализован сторонами.

Украинские военнопленные отказываются возвращаться на фронт после обмена
Украинские военнопленные отказываются возвращаться на фронт после обмена

Ранее Минобороны опубликовало кадры с момента возвращения очередной группы российских военнослужащих из украинского плена. Солдаты, освобождённые в рамках второго этапа масштабного обмена 1000 на 1000, встретили возвращение на Родину с воодушевлением: они улыбались, скандировали «Ура!» и размахивали российскими флагами. На видео видно, как бойцы развернули триколор, приветствуя своих товарищей.

Андрей Васильев
  • Новости
  • Мария Захарова
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar