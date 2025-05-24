Улыбки и троекратное «Ура!»: Появилось видео с вернувшимися из плена российскими бойцами
Минобороны показало видео возвращения из плена новой группы российских военных
Военнослужащие ВС РФ, вернувшиеся из украинского плена в рамках второго раунда обмена 1000 на 1000, развернули российский триколор. Эти кадры были опубликованы пресс-службой Минобороны.
Кадры с российскими бойцами, возвращёнными в рамках второго этапа масштабного обмена пленными с Украиной. Видео © Telegram / Минобороны России
Военные, возвращающиеся на Родину, улыбались и выглядели бодрыми. Как и накануне, освобождённые из плена солдаты радостно приветствовали возвращение, скандируя «Ура!» и размахивая российскими флагами.
«С возвращением, парни!» — говорится в сообщении Минобороны.
Ранее сегодня сообщалось, что произошёл второй этап большого обмена военнопленными. Ещё 307 российских военнослужащих вернулись домой в рамках обмена 1000 на 1000. Напомним, что вчера из плена вернулись 270 бойцов ВС РФ.
Обложка © Telegram / Минобороны России