Улыбки и троекратное «Ура!»: Появилось видео с вернувшимися из плена российскими бойцами

Военнослужащие ВС РФ, вернувшиеся из украинского плена в рамках второго раунда обмена 1000 на 1000, развернули российский триколор. Эти кадры были опубликованы пресс-службой Минобороны.

Кадры с российскими бойцами, возвращёнными в рамках второго этапа масштабного обмена пленными с Украиной. Видео © Telegram / Минобороны России

Военные, возвращающиеся на Родину, улыбались и выглядели бодрыми. Как и накануне, освобождённые из плена солдаты радостно приветствовали возвращение, скандируя «Ура!» и размахивая российскими флагами.