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24 мая, 11:37

Улыбки и троекратное «Ура!»: Появилось видео с вернувшимися из плена российскими бойцами

Минобороны показало видео возвращения из плена новой группы российских военных

Военнослужащие ВС РФ, вернувшиеся из украинского плена в рамках второго раунда обмена 1000 на 1000, развернули российский триколор. Эти кадры были опубликованы пресс-службой Минобороны.

Кадры с российскими бойцами, возвращёнными в рамках второго этапа масштабного обмена пленными с Украиной. Видео © Telegram / Минобороны России

Военные, возвращающиеся на Родину, улыбались и выглядели бодрыми. Как и накануне, освобождённые из плена солдаты радостно приветствовали возвращение, скандируя «Ура!» и размахивая российскими флагами.

«С возвращением, парни!» — говорится в сообщении Минобороны.

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Ранее сегодня сообщалось, что произошёл второй этап большого обмена военнопленными. Ещё 307 российских военнослужащих вернулись домой в рамках обмена 1000 на 1000. Напомним, что вчера из плена вернулись 270 бойцов ВС РФ.

Обложка © Telegram / Минобороны России

Наталья Демьянова
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