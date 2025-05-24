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Регион
24 мая, 10:35

Россия вернула с украинской территории ещё 307 военнопленных

Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «307 на 307»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

Министерство обороны России сообщило о возвращении с территорий, подконтрольных киевским властям, 307 российских военнослужащих, обменянных на такое же число пленных бойцов ВСУ

Освобождённые россияне сейчас находятся в Белоруссии, где им предоставляется медицинская и психологическая поддержка. В дальнейшем их доставят в Россию для прохождения лечения и восстановления в специализированных учреждениях Минобороны. В ведомстве подчеркнули, что Россия продолжит инициировать подобные масштабные обмены пленными.

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Напомним, что 23 мая в результате переговоров между сторонами конфликта удалось организовать масштабный обмен пленных. С украинской стороны передали 270 российских военных и 120 гражданских, включая задержанных жителей приграничных территорий. В ответ Россия освободила аналогичное количество украинских военнопленных и гражданских лиц. После этого был анонсирован новый скорый обмен.

Оксана Попова
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