Россия вернула с украинской территории ещё 307 военнопленных

Министерство обороны России сообщило о возвращении с территорий, подконтрольных киевским властям, 307 российских военнослужащих, обменянных на такое же число пленных бойцов ВСУ

Освобождённые россияне сейчас находятся в Белоруссии, где им предоставляется медицинская и психологическая поддержка. В дальнейшем их доставят в Россию для прохождения лечения и восстановления в специализированных учреждениях Минобороны. В ведомстве подчеркнули, что Россия продолжит инициировать подобные масштабные обмены пленными.