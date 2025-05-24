Самолёт с 270 освобождёнными российскими военными приземлился в Подмосковье

Военно-транспортный самолёт Ил-76 с 270 освобождёнными из плена ВСУ российскими военнослужащими приземлился на подмосковном аэродроме. Кадры прибытия опубликовал телеканал «Звезда».

Прибывшие в Подмосковье освобождённые российские военнослужащие. Видео © Telegram / Zvezdanews

По информации Минобороны России, освобождённые военнослужащие и гражданские лица, среди которых оказались мирные жители Курской области, будут направлены на лечение и реабилитацию в медицинские учреждения в Москве.