Самолёт с 270 освобождёнными российскими военными приземлился в Подмосковье
Военно-транспортный самолёт Ил-76 с 270 освобождёнными из плена ВСУ российскими военнослужащими приземлился на подмосковном аэродроме. Кадры прибытия опубликовал телеканал «Звезда».
Прибывшие в Подмосковье освобождённые российские военнослужащие. Видео © Telegram / Zvezdanews
По информации Минобороны России, освобождённые военнослужащие и гражданские лица, среди которых оказались мирные жители Курской области, будут направлены на лечение и реабилитацию в медицинские учреждения в Москве.
Напомним, в рамках обмена, который состоялся в пятницу, 23 мая, Россия также вернула 120 гражданских лиц, передав Украине 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских.
Ранее Life.ru писал, что двух возвращённых с Украины жителей Курской области госпитализировали с боевыми травмами. Врио губернатора региона Алекандр Хинштейн заявил, что пожилая женщина получила осколочные ранения предплечья и живота, а мужчина – травмы глаза и головы. Очередной этап обмена пленными в рамках стамбульских договорённостей состоится в ближайшие дни.
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