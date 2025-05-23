Двух возвращённых по обмену жителей Курщины госпитализировали с боевыми ранами

Два жителя Курской области, вернувшиеся в пятницу в результате обмена пленными с Украиной, были доставлены в областную больницу с боевыми ранениями. По данным врио губернатора Александра Хинштейна, 68-летняя женщина получила осколочные ранения предплечья и живота, а 65-летний мужчина — травмы глаза и головы.

«Ещё двадцать жителей Курской области возвращаются домой с территории Украины. <...> Два человека каретами скорой помощи доставляются в курскую областную больницу. У 68-летней женщины осколочные ранения предплечья и живота. У 65-летнего мужчины — травмы левого глаза и мягких тканей головы», — написал глава региона в личном телеграм-канале.