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Регион
23 мая, 19:04

Двух возвращённых по обмену жителей Курщины госпитализировали с боевыми ранами

Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Два жителя Курской области, вернувшиеся в пятницу в результате обмена пленными с Украиной, были доставлены в областную больницу с боевыми ранениями. По данным врио губернатора Александра Хинштейна, 68-летняя женщина получила осколочные ранения предплечья и живота, а 65-летний мужчина — травмы глаза и головы.

«Ещё двадцать жителей Курской области возвращаются домой с территории Украины. <...> Два человека каретами скорой помощи доставляются в курскую областную больницу. У 68-летней женщины осколочные ранения предплечья и живота. У 65-летнего мужчины — травмы левого глаза и мягких тканей головы», — написал глава региона в личном телеграм-канале.

Всего на родину вернулись 20 гражданских лиц, преимущественно пенсионного возраста. Троих сразу забрали родственники, остальных разместят в пунктах временного размещения, где им окажут медицинскую помощь и психологическую поддержку.

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Напомним, сегодня, в рамках достигнутых 16 мая в Стамбуле договорённостей о масштабном обмене пленными на Родину вернулись 270 российских военнослужащих и 120 гражданских, в том числе мирные жители Курской области, которых похитили бойцы ВСУ. Следующие этапы пройдут с 23 по 25 мая, СМИ выяснили, кого из военнослужащих с обеих сторон обменяют.

Юрий Лысенко
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