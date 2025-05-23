Москалькова: Киев продолжает удерживать в Сумах 34 жителя Курской области
Москалькова назвала «небывалым по масштабам» обмен пленными после Стамбула
Фото © Официальный канал Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
В результате обмена с Украиной Россия приняла 120 освобождённых гражданских лиц, включая два десятка жителей Курской области, которые были изолированы с февраля. Татьяна Москалькова, занимающая пост уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, сообщила об этом, выразив при этом озабоченность тем, что 34 курянина все ещё остаются под контролем украинской стороны в Сумах.
Фото © Официальный канал Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
Фото © Официальный канал Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
Фото © Официальный канал Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
«На этот раз в число возвращенных россиян входят 120 гражданских лиц, среди них 20 курян, находившихся в изоляции с февраля. Люди физически и морально устали. Будем помогать им, оказывать всяческую поддержку вернувшимся к мирной российской жизни. Мы не остановимся, пока не сделаем всё возможное, чтобы вернуть каждого россиянина. С болью отмечаем, что по-прежнему в Сумах украинской стороной удерживается 34 человека», — написала она в телеграм-канале.
Ранее Life.ru рассказывал, что в результате состоявшегося 23 мая обмена пленными, согласованного в Стамбуле 16 мая, домой возвращаются 270 российских военнослужащих и 120 гражданских лиц, включая мирных жителей из Курской области, удерживаемых ранее ВСУ. Министерство обороны РФ сообщило, что этот обмен, предположительно, будет проходить в несколько этапов в период с 23 по 25 мая. Российские журналисты узнали, кто из военных вернётся в Россию и на Украину в рамках этого обмена. После прибытия в Белоруссию, вернувшимся россиянам будет оказана необходимая медицинская и психологическая помощь.