Москалькова: Киев продолжает удерживать в Сумах 34 жителя Курской области

В результате обмена с Украиной Россия приняла 120 освобождённых гражданских лиц, включая два десятка жителей Курской области, которые были изолированы с февраля. Татьяна Москалькова, занимающая пост уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, сообщила об этом, выразив при этом озабоченность тем, что 34 курянина все ещё остаются под контролем украинской стороны в Сумах.

«На этот раз в число возвращенных россиян входят 120 гражданских лиц, среди них 20 курян, находившихся в изоляции с февраля. Люди физически и морально устали. Будем помогать им, оказывать всяческую поддержку вернувшимся к мирной российской жизни. Мы не остановимся, пока не сделаем всё возможное, чтобы вернуть каждого россиянина. С болью отмечаем, что по-прежнему в Сумах украинской стороной удерживается 34 человека», — написала она в телеграм-канале.