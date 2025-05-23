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23 мая, 20:35

Украинские военнопленные отказываются возвращаться на фронт после обмена

Пленные бойцы ВСУ. Обложка © president.gov.ua

Пленные бойцы ВСУ. Обложка © president.gov.ua

Украинские военнопленные, ожидающие обмена, заявили о своём нежелании возвращаться на фронт даже под угрозой уголовного наказания. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Как там говорится, «стране что-то ты должен» — ничего не должен никому. Я думаю, что я не пойду по второму кругу. Просто не пойду», — сказал пленный боец ВСУ Илья Кальдиков.

Украинские военнопленные отказываются возвращаться на фронт после обмена. Видео © Telegram / РИА Новости

Его позицию поддержал бывший танкист ВСУ Михаил Боряк, поклявшийся больше никогда не брать в руки оружие. А раненый боец Кирилл Головин отметил, что тех, кто не хотел воевать, изначально призывали насильно. Теперь они могут «отказаться и сесть в тюрьму».

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Ранее командир спецназа «Ахмат» Министерства обороны Российской Федерации, генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что украинские солдаты, оказавшиеся в плену у российских вооруженных сил, высказывают опасения о том, что на родной земле их ожидает «жестокая расправа». В результате многие из них не хотят попадать в списки для обмена.

Артём Гапоненко
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