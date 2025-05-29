Сразу три населённых пункта освободила Армия России за сутки

Российские военные освободили три населённых пункта в зоне специальной военной операции (СВО) — два в Донецкой Народной Республике (ДНР) и один в Харьковской области. Об этом 29 мая сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

«Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий освободили населенный пункт Строевка Харьковской области», — сообщили в оборонном ведомстве.

Решительные действия «Южной» группировки войск позволили освободить населённый пункт Гнатовка, а благодаря активности группировки «Центр» удалось взять под контроль населённый пункт Шевченко Первое. Оба они находятся в ДНР.