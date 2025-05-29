Новости СВО. Освобождены Зелёное Поле и Константиновка, Россия собрала 125 тысяч военных для наступления, названа дата переговоров в Стамбуле, 29 мая ВС РФ продвигаются в ДНР и Сумской области, на Украине назвали место будущего наступления России, западные источники назвали требования Кремля для окончания СВО — дайджест Life.ru. 28 мая, 21:07 Российские военные уничтожают позиции ВСУ в Сумской области. Обложка © РИА «Новости» / Сергей Бобылев

Донецкая Народная Республика, 29 мая

Армия Россия взяла под свой контроль Зелёное Поле в Донецкой Народной Республике. Сообщается, что для взятия этого населённого пункта потребовалось очистить 460 строений от вэсэушников. Зелёное Поле находится на границе с Запорожской и Днепропетровской областями. На этом участке фронта продолжаются бои за Новополь. Село берут сразу с двух направлений.

На Константиновском направлении наши штурмовики заняли Полтавки и освобождают Русин Яр, сообщает военный блогер Юрий Подоляка. По его мнению, на этом участке фронта у ВСУ закончились резервы. Вместе с этим заканчивается зачистка в Шевченко Первом и Яблоновке.

Карта СВО на 29 мая 2025 года. В результате наступательных действий 394-го мотострелкового полка 5-й Армии группировки «Восток» освобождён населённый пункт Зелёное Поле. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Сумская область, 29 мая

В Сумской области Константиновка уже освобождена российскими войсками. Это небольшое приграничное село расположено вблизи дороги, ведущей к Писаревке и Юнаковке. Если наступление будет продолжаться в этом направлении, то уже скоро флаг России будет поднят над Андреевкой и Кондратовкой.

— Группировка «Север» наступает фронтом шириной 20 километров по линии Константиновка – Владимировка – Беловоды – Водолаги – Локня. Российским подразделениям на некоторых участках удалось зайти в Сумскую область на глубину около 10 километров, — отмечает военный корреспондент Александр Коц.

Карта СВО на 29 мая 2025 года. Сумское направление. ВС РФ освободили приграничную деревню Константиновку. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Паника от летнего наступления ВС РФ

В стане противника по-прежнему гадают, где начнётся летнее наступление российских войск. Собеседники The Washington Post предполагают, что ВС РФ начнут активные действия на Донбассе, в Сумской и Харьковской областях.

— По данным военной разведки Украины, в настоящее время на границе Сумской и Харьковской областей сосредоточено 125 тысяч российских солдат, — говорится в публикации, хотя несколько дней назад на Западе фигурировала цифра 50 тысяч.

Американские журналисты отмечают, что у Украины нет потенциала для наступления, но она успешно обороняется. Так успешно, что каждый день теряет населённые пункты.

Военнослужащие 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток» освободили населённый пункт Зелёное Поле в ДНР. Видео © Telegram / Минобороны России

Силы для наступления у России есть. 175 тысяч россиян подписали контракт с Министерством обороны с начала года. Ещё 14 тысяч человек пополнили добровольческие формирования. Все они идут освобождать русские города добровольно, что отличает нас от украинского подхода с ловлей мужчин на улицах.

— Российские Вооружённые силы продолжают СВО на Украине. Ведут успешные наступательные действия практически на всех участках фронта, — сообщил министр обороны Андрей Белоусов.

И всё-таки на Западе ждут, что основной удар ВС РФ нанесут летом на Донбассе. А вот действия в Сумской и Харьковской областях — отвлечение внимания.

Что требует Москва по итогам СВО

Reuters утверждает, что им стало известно о требованиях России и они как раз устраняют первопричины украинского конфликта. По данным издания, Москва желает получить документ, в котором будет прописан отказ расширения НАТО на Украину, Грузию, Молдавию и другие государства бывшего СССР. Кроме этого Киев должен провозгласить нейтралитет, а русскоязычные жители должны получить защиту. Также выдвинута необходимость снятия западных санкций.

— Путин теперь менее склонен к территориальным компромиссам и твёрдо придерживается своей публичной позиции, что Россия должна получить все четыре области на востоке Украины, на которые претендует, — заявил один из источников Reuters.

На Южно-Донецком направлении бойцы группировки войск «Восток» уничтожают тяжёлые гексакоптеры ВСУ типа «Баба-Яга», обеспечивая надёжную защиту наших подразделений. Видео © Telegram / Минобороны России

При этом авторы материала, ссылаясь на анонимных собеседников, пишут, что, если эти условия не будут приняты, то следующие могут быть для Запада ещё хуже.

Пока же продолжается подготовка меморандумов Россией и Украиной. Глава российской переговорной группы Владимир Мединский сообщил, что он позвонил министру обороны Украины Рустему Умерову и предложил назвать точную дату встречи, на которой стороны обменяются документами, в которых должны быть изложены условия прекращения конфликта. В ходе этой встречи, отмечает Мединский, Россия готова начать обсуждать пункты меморандума, но в Киеве решили начать некое совещание по этому вопросу и не дали ответа. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что раунд переговоров между Россией и Украиной состоится в Стамбуле 2 июня.

Авторы Даниил Черных