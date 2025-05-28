Медведев назвал число контрактников и добровольцев, вступивших в Армию России с начала года

Порядка 175 тысяч российских контрактников и более 14 тысяч добровольцев прибыли в военные части и добровольческие подразделения с начала 2025 года. Об этом сообщил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе совещания по вопросам доукомплектования армии по контракту.

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«В воинские части по состоянию на сегодняшний день прибыли почти 175 тысяч военнослужащих, если говорить о тех итогах, которые мы в настоящий момент имеем. Кроме того, в добровольческие подразделения с начала года приняты более 14 тысяч человек», – озвучил показатели зампред СБ.

По его словам, эти тенденции надо закрепить. Медведев обратил внимание на то, что у нашего противника дела с набором солдат обстоят намного хуже.