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27 мая, 10:57

Мамонты не вымирают: Экс-вагнеровец рассказал об элитных ветеранах ЧВК

Экс-вагнеровец Валявкин: Среди бывших бойцов ЧВК есть сообщество «мамонтов»

Бывший боец ЧВК «Вагнер» в спецназе «Ахмат». Обложка © ТАСС / Александр Река

Бывший боец ЧВК «Вагнер» в спецназе «Ахмат». Обложка © ТАСС / Александр Река

В среде ветеранов ЧВК «Вагнер» существует особое сообщество бойцов, известных как «мамонты». Как пояснил бывший вагнеровец Максим Валявкин, сейчас служащий по контракту в Минобороны, это бойцы первого набора 2016-2017 годов, отмеченные буквой «М» на своих жетонах.

Их подготовка кардинально отличалась от стандартной — вместо формальных нормативов упор делался на практическое мастерство: мгновенное принятие решений в бою, владение любым оружием и тактики выживания.

«Дисциплина железная. Лентяев сразу гнали прочь <...> Неслучайно тех, кто воевал в «Вагнере» в 2016 и 2017 годах, успел пройти ту самую подготовку и носит литеру «М» на жетоне, называют «мамонтами»,приводит слова военнослужащего газета «Республика Татарстан».

Сейчас, после интеграции «вагнеровцев» в официальные структуры, «мамонты» остаются своеобразной элитой, чей опыт высоко ценится при обучении новых контрактников.

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Юрий Лысенко
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