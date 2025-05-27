Мамонты не вымирают: Экс-вагнеровец рассказал об элитных ветеранах ЧВК

В среде ветеранов ЧВК «Вагнер» существует особое сообщество бойцов, известных как «мамонты». Как пояснил бывший вагнеровец Максим Валявкин, сейчас служащий по контракту в Минобороны, это бойцы первого набора 2016-2017 годов, отмеченные буквой «М» на своих жетонах.

Их подготовка кардинально отличалась от стандартной — вместо формальных нормативов упор делался на практическое мастерство: мгновенное принятие решений в бою, владение любым оружием и тактики выживания.

«Дисциплина железная. Лентяев сразу гнали прочь <...> Неслучайно тех, кто воевал в «Вагнере» в 2016 и 2017 годах, успел пройти ту самую подготовку и носит литеру «М» на жетоне, называют «мамонтами», — приводит слова военнослужащего газета «Республика Татарстан».

Сейчас, после интеграции «вагнеровцев» в официальные структуры, «мамонты» остаются своеобразной элитой, чей опыт высоко ценится при обучении новых контрактников.