Жители ЦАР стали отличать русских от других европейцев из-за ЧВК «Вагнер»

Жители Центральноафриканской Республики (ЦАР) за последние несколько лет стали уверенно отличать россиян от других белых европейцев. Как рассказали «Ленте.ру» инструкторы ЧВК «Вагнер», это произошло благодаря помощи, оказанной россиянами в борьбе с вооружёнными формированиями.

Инструктор с позывным Батарейка, прибывший в ЦАР в 2018 году, вспоминает, что тогда местные жители даже не слыхали про русских. По его словам, большинство из них полагало, что они из ООН. Ситуация изменилась после активной фазы боевых действий, когда местные узнали, что там есть русские, на которых можно положиться.

Теперь при виде русских, жители ЦАР восклицают: «Руси-руси, давай, хорошо!», а дети приветствуют российских военныех словами «Доблое утло, командил».

«Русские помогут в беде — такое тут к нам отношение, и, надеюсь, таким оно и останется в дальнейшем», — сказал Батарейка.