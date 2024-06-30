Посол в ЦАР рассказал о перспективах создания в стране российской военной базы
Посол Бикантов: Вопрос создания военной базы РФ в ЦАР остаётся в повестке
Вопрос создания военной базы Российской Федерации в Центральноафриканской Республике (ЦАР) остаётся частью повестки в переговорах между Москвой и Банги. Об этом заявил посол РФ в ЦАР Александр Бикантов.
"Тема создания российской военной базы на территории ЦАР продолжает в целом находиться в повестке дня переговоров в области военного сотрудничества между двумя нашими странами. Однако эта тема не находится в активной фазе", — цитирует дипломата РИА "Новости".
Также посол добавил, что предметного обсуждения вопросов о сроках и месте её размещения, численности воинского контингента пока нет.
Появление российских военных баз в странах африканского континента — ожидаемый и закономерный результат развития отношений России и государств Африки, которые объединены общей позицией по многим вопросам международной политики. Например, ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков указал на то, что и РФ, и Африка абсолютно солидарны в том, что западная колониальная политика совершенно неприемлема.
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