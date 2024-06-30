Посол в ЦАР рассказал о перспективах создания в стране российской военной базы

Вопрос создания военной базы Российской Федерации в Центральноафриканской Республике (ЦАР) остаётся частью повестки в переговорах между Москвой и Банги. Об этом заявил посол РФ в ЦАР Александр Бикантов.

"Тема создания российской военной базы на территории ЦАР продолжает в целом находиться в повестке дня переговоров в области военного сотрудничества между двумя нашими странами. Однако эта тема не находится в активной фазе", — цитирует дипломата РИА "Новости".

Также посол добавил, что предметного обсуждения вопросов о сроках и месте её размещения, численности воинского контингента пока нет.