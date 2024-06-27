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Регион
27 июня, 17:49

Песков: Россия и Африка вместе выступают против колониальной политики Запада

Россия и страны Африки разделяют точку зрения по поводу того, что колониальная политика Запада является неприемлемой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на телеканале "Россия-1".

"Совершенно необоснованное чувство ревности возникает у некоторых стран Европы, которые традиционно считали Африку своей колонией. Африканцам это давно не нравилось, и они не хотят продолжать отношения на неоколониальной основе. Им гораздо больше импонирует та модель отношений, на которую опираемся мы", — сказал представитель Кремля.

Путин наградил президента Конго Дени Сассу-Нгессо орденом Почёта
Путин наградил президента Конго Дени Сассу-Нгессо орденом Почёта

Напомним, сегодня президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл на переговоры с главой РФ Владимиром Путиным. На встречу с российским лидером африканский политик приехал на автомобиле "Аурус", а в ходе беседы отметил, что партнёрство Браззавиля с Москвой продлится ещё многие десятилетия.

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Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Александра Мышляева
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