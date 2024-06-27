Песков: Россия и Африка вместе выступают против колониальной политики Запада

Россия и страны Африки разделяют точку зрения по поводу того, что колониальная политика Запада является неприемлемой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на телеканале "Россия-1".

"Совершенно необоснованное чувство ревности возникает у некоторых стран Европы, которые традиционно считали Африку своей колонией. Африканцам это давно не нравилось, и они не хотят продолжать отношения на неоколониальной основе. Им гораздо больше импонирует та модель отношений, на которую опираемся мы", — сказал представитель Кремля.