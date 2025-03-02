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Регион
1 марта, 22:40

Замглавы МО РФ Евкуров прибыл в ЦАР с рабочим визитом и встретился с президентом

Заместитель министра обороны России генерал армии Юнус-Бек Евкуров прибыл с официальным визитом в столицу Центральноафриканской Республики — Банги. Он обсудил с президентом Фостеном-Арканжем Туадерой и министром обороны ЦАР Клодом Рамо Биро вопросы укрепления двустороннего взаимодействия.

«Был подтверждён настрой российской стороны продолжать оказывать содействие народу ЦАР в укреплении безопасности в стране. Достигнуты договорённости о расширении сотрудничества в оборонной и экономической сферах», — говорится в сообщении посольства РФ.

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Напомним, что лидер ЦАР в январе посещал Москву и встречался с российским коллегой Владимиром Путиным. Политики обсудили торгово-экономические, а также международные и региональные вопросы.

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Telegram / Посольство России в ЦАР

Тимур Хингеев
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