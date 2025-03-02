Замглавы МО РФ Евкуров прибыл в ЦАР с рабочим визитом и встретился с президентом

Заместитель министра обороны России генерал армии Юнус-Бек Евкуров прибыл с официальным визитом в столицу Центральноафриканской Республики — Банги. Он обсудил с президентом Фостеном-Арканжем Туадерой и министром обороны ЦАР Клодом Рамо Биро вопросы укрепления двустороннего взаимодействия.

«Был подтверждён настрой российской стороны продолжать оказывать содействие народу ЦАР в укреплении безопасности в стране. Достигнуты договорённости о расширении сотрудничества в оборонной и экономической сферах», — говорится в сообщении посольства РФ.