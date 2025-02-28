Шойгу: Отношения России и Китая не направлены против других стран
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в ходе переговоров с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином отметил, что российско-китайские отношения не направлены против третьих стран и служат образцом взаимодействия между двумя крупными державами.
«Наше сотрудничество не направлено против других стран и является образцом отношений между двумя великими державами мира», — сказал Шойгу.
Он подчеркнул, что сотрудничество строится на общей базе интересов, равенстве сторон и высоком уровне доверия. Шойгу добавил, что российская сторона ценит достигнутые соглашения и стремится к их дальнейшему развитию.
Напомним, сегодня Шойгу прилетел в Пекин в рамках рабочего визита для встречи с высшим руководством Китая — председателем КНР Си Цзиньпином и министром иностранных дел Ван И. Это его второй визит в страну за последние три месяца. На этот раз Шойгу проведёт в Пекине всего один день. Во время встречи политики обсудят вопросы безопасности, а также важные международные и региональные проблемы.
ТАСС / Стурит Валерий