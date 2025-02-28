Шойгу: Отношения России и Китая не направлены против других стран

Напомним, сегодня Шойгу прилетел в Пекин в рамках рабочего визита для встречи с высшим руководством Китая — председателем КНР Си Цзиньпином и министром иностранных дел Ван И. Это его второй визит в страну за последние три месяца. На этот раз Шойгу проведёт в Пекине всего один день. Во время встречи политики обсудят вопросы безопасности, а также важные международные и региональные проблемы.