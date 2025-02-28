В Пекине начались переговоры Шойгу с главой МИД Китая Ван И

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прилетел в Пекин в рамках рабочего визита для встречи с высшим руководством Китая — председателем КНР Си Цзиньпином и министром иностранных дел Ван И. Об этом сообщили в Совете Безопасности РФ.

Это его второй визит в страну за последние три месяца. В этот раз Шойгу пробудет в китайской столице всего один день. Политики на встрече смогут обсудить вопросы безопасности, а также актуальные международные и региональные проблемы. В госрезиденции «Дяоюйтай» уже начались переговоры Шойгу с министром иностранных дел Китая Ван И.