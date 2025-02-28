В Пекине начались переговоры Шойгу с главой МИД Китая Ван И
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прилетел в Пекин в рамках рабочего визита для встречи с высшим руководством Китая — председателем КНР Си Цзиньпином и министром иностранных дел Ван И. Об этом сообщили в Совете Безопасности РФ.
Это его второй визит в страну за последние три месяца. В этот раз Шойгу пробудет в китайской столице всего один день. Политики на встрече смогут обсудить вопросы безопасности, а также актуальные международные и региональные проблемы. В госрезиденции «Дяоюйтай» уже начались переговоры Шойгу с министром иностранных дел Китая Ван И.
«Хотел бы особо отметить, что прибыл в гостеприимный Китай по поручению президента РФ Владимира Путина по итогам его телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином 24 февраля. Тот факт, что нашу встречу удалось согласовать в столь короткие сроки, свидетельствует об особом характере двустороннего диалога», — сказал секретарь Совбеза РФ в своём приветственном слове.
Напомним, что ранее в Стамбуле прошли переговоры между представителями России и США. Встреча дипломатов проходила в резиденции американского генконсула. Она завершилась спустя 6,5 часов. Ранее её анонсировал министр иностранных дел России Сергей Лавров, отметив, что на повестке дня будут вопросы, касающиеся работы посольств. Первая встреча между РФ и Америкой состоялась 18 февраля в Эр-Рияде, и обе стороны оценили её как успешную.
Life.ru