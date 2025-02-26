Песков: Россия не обсуждала возможное привлечение миротворцев из КНР на Украину
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что вопрос о привлечении китайских миротворцев для урегулирования конфликта на Украине не обсуждался в Кремле. С таким замечанием он выступил во время пресс-конференции.
«Нет», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее президент США высказался в поддержку идеи введения миротворческих сил на Украину после достижения перемирия. При этом он подчеркнул, что состав миротворческого контингента должен быть приемлем для всех сторон конфликта. В Кремле отказались комментировать высказывания американского лидера относительно возможного согласия России на размещение европейских сил.
Life.ru