«Большая семёрка» осудит Китай, Северную Корею и Иран за помощь России

Страны «Большой семёрки» (G7) готовятся опубликовать заявление, в котором обратятся к Китаю с призывом прекратить поддержку российской военной промышленности. Об этом сообщила газета Nikkei со ссылкой на информированный источник.

Документ, как ожидается, будет обнародован 24 февраля. Помимо Китая в заявлении также осуждаются действия Северной Кореи и Ирана.

Ранее постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что Китай играет значительную роль в конфликте на Украине, поддерживая Россию. Она также отметила, что КНР поставляет компоненты двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях.