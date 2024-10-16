Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
16 октября, 17:27

В США обвинили Китай в помощи России по Украине

Постпред США в НАТО Смит: КНР положила палец на чашу весов конфликта на Украине

Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит обвинила Китай в якобы помощи России в конфликте на Украине. По её словам, Пекин не является нейтральной стороной.

«[Китайская Народная Республика] положила большой палец на чашу весов и решила поддержать Россию в её войне на Украине», — сказала Смит на брифинге.

Она утверждает, что Китай якобы поставляет РФ товары двойного назначения. Каких-либо доказательств Смит не привела. Вместо этого она пообещала и дальше указывать на такую «критическую поддержку» России со стороны КНР.

Первая западная страна поддержала мирный план Китая и спровоцировала критику Зеленского
Первая западная страна поддержала мирный план Китая и спровоцировала критику Зеленского

Ранее Life.ru писал, что глава МИД Китая Ван И призвал США перестать проявлять двуличие в отношениях. Он подчеркнул, что Пекин придерживается «открытой и честной» позиции по вопросу военного конфликта между Россией и Украиной. КНР выступает за диалог и политическое урегулирование, указал Ван И. Дипломат также призвал США прекратить обвинять Китай и вводить санкции, которые, по его словам, используются для усиления конфронтации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Novikov Aleksey

Никита Никонов
  • Новости
  • США
  • Китай
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров