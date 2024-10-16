В США обвинили Китай в помощи России по Украине

Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит обвинила Китай в якобы помощи России в конфликте на Украине. По её словам, Пекин не является нейтральной стороной.

«[Китайская Народная Республика] положила большой палец на чашу весов и решила поддержать Россию в её войне на Украине», — сказала Смит на брифинге.

Она утверждает, что Китай якобы поставляет РФ товары двойного назначения. Каких-либо доказательств Смит не привела. Вместо этого она пообещала и дальше указывать на такую «критическую поддержку» России со стороны КНР.