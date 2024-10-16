В США обвинили Китай в помощи России по Украине
Постпред США в НАТО Смит: КНР положила палец на чашу весов конфликта на Украине
Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит обвинила Китай в якобы помощи России в конфликте на Украине. По её словам, Пекин не является нейтральной стороной.
«[Китайская Народная Республика] положила большой палец на чашу весов и решила поддержать Россию в её войне на Украине», — сказала Смит на брифинге.
Она утверждает, что Китай якобы поставляет РФ товары двойного назначения. Каких-либо доказательств Смит не привела. Вместо этого она пообещала и дальше указывать на такую «критическую поддержку» России со стороны КНР.
Ранее Life.ru писал, что глава МИД Китая Ван И призвал США перестать проявлять двуличие в отношениях. Он подчеркнул, что Пекин придерживается «открытой и честной» позиции по вопросу военного конфликта между Россией и Украиной. КНР выступает за диалог и политическое урегулирование, указал Ван И. Дипломат также призвал США прекратить обвинять Китай и вводить санкции, которые, по его словам, используются для усиления конфронтации.
Shutterstock / FOTODOM / Novikov Aleksey