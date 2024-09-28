Глава МИД Китая Ван И призвал США перестать проявлять двуличие в отношениях

Министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном подчеркнул, что Пекин придерживается «открытой и честной» позиции по вопросу военного конфликта между Россией и Украиной. КНР выступает за диалог и политическое урегулирование, сообщает МИД страны.

Ван И также призвал США прекратить обвинять Китай и вводить санкции, которые, по его словам, используются для усиления конфронтации.

«США не могут постоянно относиться к Китаю двулично, с одной стороны, они нагло блокируют и подавляют Китай, а с другой – ведут с Китаем диалог и сотрудничество, как ни в чём не бывало», — отметил Ван И.