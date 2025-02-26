Трамп: Миротворческий контингент на Украине должен устраивать всех

Президент США Дональд Трамп вновь поддержал идею о размещении миротворческих сил на Украине после прекращения огня. Однако контингент должен устроить все стороны конфликта, добавил он во время общения с пресс-пулом Белого дома.

«Нам нужны миротворческие [силы] в форме, которая приемлема для каждого», — подчеркнул политик.