Трамп: Миротворческий контингент на Украине должен устраивать всех
Президент США Дональд Трамп вновь поддержал идею о размещении миротворческих сил на Украине после прекращения огня. Однако контингент должен устроить все стороны конфликта, добавил он во время общения с пресс-пулом Белого дома.
«Нам нужны миротворческие [силы] в форме, которая приемлема для каждого», — подчеркнул политик.
Ранее на Украине рассказали, что будет, если в стране будут размещены миротворцы из Евросоюза. В случае любой эскалации они первыми убегут из Незалежной, уверены в Раде.
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