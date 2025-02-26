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Регион
25 февраля, 23:14

Трамп: Миротворческий контингент на Украине должен устраивать всех

Президент США Дональд Трамп вновь поддержал идею о размещении миротворческих сил на Украине после прекращения огня. Однако контингент должен устроить все стороны конфликта, добавил он во время общения с пресс-пулом Белого дома.

«Нам нужны миротворческие [силы] в форме, которая приемлема для каждого», — подчеркнул политик.

Евросоюз не хочет размещать миротворцев на линии соприкосновения
Евросоюз не хочет размещать миротворцев на линии соприкосновения

Ранее на Украине рассказали, что будет, если в стране будут размещены миротворцы из Евросоюза. В случае любой эскалации они первыми убегут из Незалежной, уверены в Раде.

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Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Тимур Хингеев
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