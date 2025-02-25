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25 февраля, 19:04

На Украине миротворцев из ЕС уже заранее записали в дезертиры

Нардеп Костенко: Миротворцы ЕС первыми убегут из Украины в новой фазе конфликта

Миротворческий контингент Европейского Союза (ЕС) покинет Украину в новой фазе конфликта. Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по обороне Роман Костенко.

«Если Запад предоставит только 30 тысяч миротворцев, это будут просто статисты, которые первыми убегут в случае нового наступления», — сказал Костенко в комментарии «Новости.LIVE».

Ранее Life.ru писал, что западные страны планируют направить на территорию Украины миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек для восстановления боеспособности страны. В СВР расценивают эти действия как фактическую оккупацию Украины. Позднее стало известно о предложении США направить на территорию Незалежной миротворцев из неевропейских стран.

Песков не нашёл, чего добавить к позиции МИД о миротворцах из НАТО на Украине
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Shutterstock / FOTODOM / Alonafoto

Полина Никифорова
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