На Украине миротворцев из ЕС уже заранее записали в дезертиры
Нардеп Костенко: Миротворцы ЕС первыми убегут из Украины в новой фазе конфликта
Миротворческий контингент Европейского Союза (ЕС) покинет Украину в новой фазе конфликта. Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по обороне Роман Костенко.
«Если Запад предоставит только 30 тысяч миротворцев, это будут просто статисты, которые первыми убегут в случае нового наступления», — сказал Костенко в комментарии «Новости.LIVE».
Ранее Life.ru писал, что западные страны планируют направить на территорию Украины миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек для восстановления боеспособности страны. В СВР расценивают эти действия как фактическую оккупацию Украины. Позднее стало известно о предложении США направить на территорию Незалежной миротворцев из неевропейских стран.
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