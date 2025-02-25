На Украине миротворцев из ЕС уже заранее записали в дезертиры

Миротворческий контингент Европейского Союза (ЕС) покинет Украину в новой фазе конфликта. Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по обороне Роман Костенко.

«Если Запад предоставит только 30 тысяч миротворцев, это будут просто статисты, которые первыми убегут в случае нового наступления», — сказал Костенко в комментарии «Новости.LIVE».