Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 февраля, 23:03

Евросоюз не хочет размещать миротворцев на линии соприкосновения

FT: Париж предложил разместить войска ЕС вдали от передовой на Украине

Париж предложил союзникам рассмотреть возможность развёртывания миротворческого контингента на Украине не на самой линии соприкосновения, а за ней. Об этом сообщает газета Financial Times, ссылаясь на источники в европейских дипломатических кругах.

«Франция предложила обсудить [развёртывание] сил… которые бы размещались за будущей линией прекращения огня на Украине, а не на ней», — цитирует издание слова информаторов.

Макрон согласился взять ответственность за Украину по требованию Трампа
Макрон согласился взять ответственность за Украину по требованию Трампа

Днём ранее власти Британии сообщили о готовности разместить на Украине своих солдат в качестве меры обеспечения безопасности для киевских властей. Однако в Кремле утверждают, что предметных разговоров на эту тему пока никто не вёл.

Обложка ©

Flickr / U.S. Department of Defense Current Photos

Антон Голыбин
  • Новости
  • Франция
  • Украина
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar