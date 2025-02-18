Евросоюз не хочет размещать миротворцев на линии соприкосновения
FT: Париж предложил разместить войска ЕС вдали от передовой на Украине
Париж предложил союзникам рассмотреть возможность развёртывания миротворческого контингента на Украине не на самой линии соприкосновения, а за ней. Об этом сообщает газета Financial Times, ссылаясь на источники в европейских дипломатических кругах.
«Франция предложила обсудить [развёртывание] сил… которые бы размещались за будущей линией прекращения огня на Украине, а не на ней», — цитирует издание слова информаторов.
Днём ранее власти Британии сообщили о готовности разместить на Украине своих солдат в качестве меры обеспечения безопасности для киевских властей. Однако в Кремле утверждают, что предметных разговоров на эту тему пока никто не вёл.