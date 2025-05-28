Министр обороны Белоусов объявил о масштабном наступлении Армии России на СВО
Белоусов: Армия РФ успешно идёт в наступление практически на всех участках СВО
Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов на Параде Победы 9 Мая в Москве. Фото © Life.ru
Армия России успешно идёт в наступление практически на всех участках фронта в зоне спецоперации на Украине. Об этом заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов во время заседания Совета министров обороны ОДКБ в Бишкеке 28 мая.
«Российские Вооружённые силы продолжают СВО на Украине. Ведут успешные наступательные действия практически на всех участках фронта», — отметил министр обороны РФ.
А ранее украинские подразделения предприняли две попытки вновь прорваться на территорию Курской области. Их атака была отбита, противник понёс потери и отступил в Сумскую область. Тем временем Российская армия освободила населённый пункт Старая Николаевка и Романовку в ДНР, а также два населённых пункта в Сумской области — Беловоды и Владимировка.