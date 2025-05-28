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Регион
28 мая, 07:18

Министр обороны Белоусов объявил о масштабном наступлении Армии России на СВО

Белоусов: Армия РФ успешно идёт в наступление практически на всех участках СВО

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов на Параде Победы 9 Мая в Москве. Фото © Life.ru

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов на Параде Победы 9 Мая в Москве. Фото © Life.ru

Армия России успешно идёт в наступление практически на всех участках фронта в зоне спецоперации на Украине. Об этом заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов во время заседания Совета министров обороны ОДКБ в Бишкеке 28 мая.

«Российские Вооружённые силы продолжают СВО на Украине. Ведут успешные наступательные действия практически на всех участках фронта», — отметил министр обороны РФ.

А ранее украинские подразделения предприняли две попытки вновь прорваться на территорию Курской области. Их атака была отбита, противник понёс потери и отступил в Сумскую область. Тем временем Российская армия освободила населённый пункт Старая Николаевка и Романовку в ДНР, а также два населённых пункта в Сумской области — Беловоды и Владимировка.

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Андрей Бражников
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