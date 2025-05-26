ВСУ вновь хотели прорваться на Курщину, но попытка провалилась
SHOT: ВСУ дважды за ночь пытались прорваться на территорию Курской области
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Украинские вооружённые силы дважды за ночь попытались проникнуть на территорию Курской области, но их действия были пресечены, а часть военнослужащих ликвидирована, сообщили источники. Оставшиеся бойцы ВСУ отступили обратно в Сумскую область.
По информации SHOT, группа из семи украинских военных на трёх квадроциклах пыталась пересечь государственную границу в районе населённого пункта Новый Путь, намереваясь установить мины. В результате четверо из них были уничтожены, а трое, получив ранения, бежали в сторону Сумской области.
ВСУ продолжают задействовать мобилизованных из инженерно-сапёрной роты, которые на квадроциклах закладывают мины вдоль границы, чтобы препятствовать продвижению российских подразделений. При этом украинские военные нередко сами подрываются на минах HPD mod, поставленных Францией. Обнаружению противника способствуют операторы дронов, которые выявляют его на подступах к границе.
Накануне вечером ВСУ также обстреляли посёлок Тёткино в Курской области, выпустив 15 снарядов из трёх танков, расположенных в 500 метрах от границы.
Ранее Life.ru сообщал, что в мае российские военные помешали ВСУ дважды осуществить прорыв на территорию Курской области. Сообщается, что украинская сторона атаковала посёлки Тёткино и Новый Путь, но штурм оказался безуспешными. Бронетехника и множество украинских боевиков были уничтожены.