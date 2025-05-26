ВСУ вновь хотели прорваться на Курщину, но попытка провалилась

Украинские вооружённые силы дважды за ночь попытались проникнуть на территорию Курской области, но их действия были пресечены, а часть военнослужащих ликвидирована, сообщили источники. Оставшиеся бойцы ВСУ отступили обратно в Сумскую область.

По информации SHOT, группа из семи украинских военных на трёх квадроциклах пыталась пересечь государственную границу в районе населённого пункта Новый Путь, намереваясь установить мины. В результате четверо из них были уничтожены, а трое, получив ранения, бежали в сторону Сумской области.

ВСУ продолжают задействовать мобилизованных из инженерно-сапёрной роты, которые на квадроциклах закладывают мины вдоль границы, чтобы препятствовать продвижению российских подразделений. При этом украинские военные нередко сами подрываются на минах HPD mod, поставленных Францией. Обнаружению противника способствуют операторы дронов, которые выявляют его на подступах к границе.