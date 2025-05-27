Армия России сравняла с землёй центры разведки и авиации СБУ под Киевом

Армия России нанесла массированный высокоточный удар 24 мая по центрам радиотехнической разведки и авиации СБУ в Киевской области, а также логову «Азова»* в Харьковской области. Об этом доложили в Минобороны РФ.

«24 мая нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и БПЛА <…> по центру радиотехнической разведки и центру авиации СБУ в Киевской области, а также пункту временной дислокации отдельного центра специальных операций «Юг» в районе Черноморска Одесской области и пункту временной дислокации 3-й штурмовой бригады «Азов»* в районе Изюма Харьковской области», — отчиталось МО РФ.

Помимо этого, российский удар настиг позицию американского зенитного ракетного комплекса Patriot в Киевской области. Ещё две такие пусковые установки уничтожены расчётом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер‑М» в районе населённого пункта Орджоникидзе Днепропетровской области.