Армия России сравняла с землёй центры разведки и авиации СБУ под Киевом
Армия РФ ударила по центрам радиотехнической разведки и авиации СБУ под Киевом
Российский ОТРК «Искандер». Обложка © Shutterstock / FOTODOM / volkova natalia
Армия России нанесла массированный высокоточный удар 24 мая по центрам радиотехнической разведки и авиации СБУ в Киевской области, а также логову «Азова»* в Харьковской области. Об этом доложили в Минобороны РФ.
«24 мая нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и БПЛА <…> по центру радиотехнической разведки и центру авиации СБУ в Киевской области, а также пункту временной дислокации отдельного центра специальных операций «Юг» в районе Черноморска Одесской области и пункту временной дислокации 3-й штурмовой бригады «Азов»* в районе Изюма Харьковской области», — отчиталось МО РФ.
Помимо этого, российский удар настиг позицию американского зенитного ракетного комплекса Patriot в Киевской области. Ещё две такие пусковые установки уничтожены расчётом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер‑М» в районе населённого пункта Орджоникидзе Днепропетровской области.
Ранее стало известно, что ВС РФ провели массированный удар с применением высокоточного оружия наземного базирования и беспилотников, нацеленный на ключевые объекты военной инфраструктуры Украины. Одной из ключевых целей российских военных стал серийный завод «Антонов», известный производством беспилотников, которые ВСУ используют для атак на территорию России.
*Террористическая организация, запрещённая на территории России