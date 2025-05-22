Добычи «Искандера»: Появилось эпичное видео уничтожения сразу двух пусковых установок Patriot

Российские военнослужащие уничтожили при помощи ракеты «Искандер-М» сразу две пусковые установки ЗРК Patriot на позициях ВСУ в районе Орджоникидзе в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России и перечислили потери противника в технике, а также показали видео.