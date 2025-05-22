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Регион
22 мая, 08:08

Добычи «Искандера»: Появилось эпичное видео уничтожения сразу двух пусковых установок Patriot

МО: «Искандер» уничтожил две пусковые установки Patriot в районе Орджоникидзе

Искандер-М. Обложка © ТАСС / Евгений Епанчинцев

Искандер-М. Обложка © ТАСС / Евгений Епанчинцев

Российские военнослужащие уничтожили при помощи ракеты «Искандер-М» сразу две пусковые установки ЗРК Patriot на позициях ВСУ в районе Орджоникидзе в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России и перечислили потери противника в технике, а также показали видео.

«Искандер» уничтожил две пусковых установки Patriot. Видео © Минобороны РФ

«В результате ракетного удара уничтожена многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, кабина боевого управления и две пусковых установки ЗРК «Патриот», — уточнили в ведомстве.

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Татьяна Миссуми
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