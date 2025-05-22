Добычи «Искандера»: Появилось эпичное видео уничтожения сразу двух пусковых установок Patriot
МО: «Искандер» уничтожил две пусковые установки Patriot в районе Орджоникидзе
Искандер-М. Обложка © ТАСС / Евгений Епанчинцев
Российские военнослужащие уничтожили при помощи ракеты «Искандер-М» сразу две пусковые установки ЗРК Patriot на позициях ВСУ в районе Орджоникидзе в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России и перечислили потери противника в технике, а также показали видео.
«Искандер» уничтожил две пусковых установки Patriot. Видео © Минобороны РФ
«В результате ракетного удара уничтожена многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, кабина боевого управления и две пусковых установки ЗРК «Патриот», — уточнили в ведомстве.
Ранее на Красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО) расчёт САУ 2С19 «Мста-С» группировки «Центр» поразил опорный пункт украинских формирований. Минобороны показало видео удара РФ