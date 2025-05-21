Минобороны: Средства ПВО сбили 37 дронов ВСУ над пятью регионами РФ

Вечером 22 мая Министерство обороны России сообщило об успешном отражении атак украинских беспилотных летательных аппаратов. С 18:00 до 20:00 по московскому времени дежурные силы ПВО уничтожили и перехватили 37 дронов, которые нарушили воздушное пространство страны.

Наибольшее число атак было зафиксировано в Курской области, где было сбито 16 БПЛА. В Московском регионе нейтрализованы 11 дронов, в Рязанской области – пять, в Орловской области – четыре, а также один беспилотник был уничтожен над территорией Республики Крым.