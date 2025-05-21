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Регион
21 мая, 20:01

Минобороны: Средства ПВО сбили 37 дронов ВСУ над пятью регионами РФ

ПВО. Обложка © Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации / mil.ru

ПВО. Обложка © Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации / mil.ru

Вечером 22 мая Министерство обороны России сообщило об успешном отражении атак украинских беспилотных летательных аппаратов. С 18:00 до 20:00 по московскому времени дежурные силы ПВО уничтожили и перехватили 37 дронов, которые нарушили воздушное пространство страны.

Наибольшее число атак было зафиксировано в Курской области, где было сбито 16 БПЛА. В Московском регионе нейтрализованы 11 дронов, в Рязанской области – пять, в Орловской области – четыре, а также один беспилотник был уничтожен над территорией Республики Крым.

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До этого мэр столицы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки ещё шести украинских БПЛА на Москву. Всего за день на подлёте к столице были сбиты 24 дрона. Одни из беспилотников упал на территории детского сада в Домодедово. Власти региона заявили, что воспитатели спасли 98 детей при вражеской атаке.

Юния Ларсон
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