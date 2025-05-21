В Минобороны показали точный артиллерийский удар по опорнику ВСУ

На Красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО) расчёт САУ 2С19 «Мста-С» группировки «Центр» поразил опорный пункт украинских формирований. Об этом сообщили в Минобороны России.

Боевая работа расчёта САУ «Мста-С». Видео © Telegram / Минобороны России

Цель была обнаружена при помощи воздушной разведки. Были выявлены координаты вражеского укрытия, препятствовавшего движению подразделений. После подтверждения данных информация была передана расчёту самоходной артиллерийской установки.

Орудие было выдвинуто на огневую позицию и замаскировано, после чего произведён выстрел осколочно-фугасным боеприпасом калибра 152 миллиметра. Точное наведение позволило уничтожить укреплённую огневую точку противника.