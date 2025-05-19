Танковый дьявол: Чем уникален российский ПТРК «Корнет», от которого нет спасения Ракетный комплекс «Корнет» стал настоящей звездой спецоперации на Украине, записав на свой счёт сотни бронемашин противника. Как российский ПТРК ломает броню и почему от его укуса не существует противоядия, рассказывает Life.ru. 18 мая, 21:27 Работа расчёта ПТРК «Корнет». Обложка © Минобороны России

Специальная военная операция на Украине оказалась своеобразной лакмусовой бумажкой, которая сорвала маску с натовского «вундерваффе» и развеяла миф о якобы превосходстве западной школы оружестроения над российской. Все точки над i расставили первые же боестолкновения: хвалёный «Джавелин» оказался дорогой, но бестолковой игрушкой, «Байрактар» — сильно переоценённой мишенью для зенитных комплексов, «Абрамс» — полным уязвимостей «горе-борцуном» за демократию, а «Леопард-2» — не готовым к современным вызовам потомком сожжённых гитлеровских «Тигров».

«Горят они так же, как и все остальные, даже лучше», — коротко описывал западные бронемашины президент России Владимир Путин.

Одновременно с этим СВО стала «минутой славы» для отечественного оружия, потенциал которого полностью раскрылся именно в дуэлях с поставленной ВСУ «иностранщиной». Одной из главных звёзд операции, наряду с многочисленными беспилотниками, авиабомбами с УМПК, «Искандерами» и «Солнцепёками», стал противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет». За три с небольшим года расчёты ПТРК успели записать на свой счёт едва ли не всю наземную и даже часть воздушной техники противника, причём их эффективность оказалась практически стопроцентной — уникальный случай.

«Ни одна из машин на вооружении ВСУ не защищена от этого ПТРК. <…> Статистика простая: одна ракета «Корнета» — минус одна машина у противника», — отметили недавно в Ростехе.

Работа расчёта ПТРК «Корнет». Видео © Telegram / Минобороны России

По данным госкорпорации, ракета «Корнета» способна пробивать любые виды танков противника даже в самую защищённую лобовую проекцию, оставляя в броне лишь сквозную дыру. Причём динамическая защита или дополнительные противокумулятивные решётки не способны помешать ПТУР добраться до цели и прошить её навылет.

«В частности, известен случай, когда американский «Абрамс» был пробит через броню и двигатель без каких-либо препятствий», — добавили в Ростехе.

Характеристики ПТРК

ПТРК «Корнет» был принят на вооружение ВС России в 1998 году. Пусковая установка комплекса может быть размещена как на треножном станке, так и на различных видах колёсной и гусеничной техники. Его основу составляет противотанковая управляемая ракета 9М133 с тандемной кумулятивной боевой частью (БЧ). Тандемная БЧ — залог успешной борьбы с современными танками и бронемашинами, оснащёнными модулями динамической защиты (ДЗ). Лидирующий заряд инициирует подрыв ДЗ и деактивирует контейнер, тогда как идущий за ним более мощный заряд вгрызается в саму броню.

ПТУР 9М133. Фото © Wikipedia / Виталий Кузьмин

«Корнет» — ПТРК второго поколения с полуавтоматическим помехозащищённым наведением ракеты с телеориентированием в лазерном луче. Это означает, что оператору достаточно удерживать марку прицела на цели, а ПТУР самостоятельно поразит «подсвеченный» объект. Этот проверенный временем метод славится простотой, надёжностью и универсальностью, так как комплекс возможно использовать в том числе для уничтожения опорных пунктов, пехоты и вертолётов. «Джавелин» же, поклонники которого «козыряют» автонаведением и принципом «выстрелил — забыл», на деле оказался неточным, капризным к хранению и обслуживанию, а также сложным в эксплуатации. Кроме того, ракету американского ПТРК нельзя задействовать против нестандартных целей.

Ракета 9М133 «Корнета» способна пробивать 1,2 метра гомогенной брони на дальности до 8 тысяч метров. Причём российские военные подтверждали эту цифру в зоне СВО: в январе 2024-го костромские десантники поразили БМП ВСУ на дистанции 7,8 тысячи метров. Для сравнения: «Джавелин» бьёт всего на 3 тысячи метров.

Уничтожение БМП ВСУ на околомаксимальной дистанции. Видео © Минобороны России

Западные трофеи

В сентябре 2023 года именно «Корнет» уничтожил в зоне спецоперации первый британский танк «Челленджер-2», который до этого момента не нёс ни одной боевой потери за всё время существования. Первая же выпущенная ракета спалила машину под Работино в Запорожской области. «Подарок» из Лондона горел больше суток, пока от него не остался лишь обугленный остов.

Уничтожение танка «Челленджер-2». Видео © Telegram / Фронтовая птичка / Владимир Рогов

Схожей участи не удалось избежать и американским «Абрамсам». Один из заокеанских исполинов был поражён первой же ракетой «Корнета» в районе Бердычей Донецкой Народной Республики. Возникший пожар в боевом отделении полностью уничтожил танк.

«Леопарды» же и вовсе поучаствовали в коллективном самопожертвовании. Летом 2023 года расчёты ПТРК «Корнет» под командованием героя России и кавалера двух орденов Мужества Ивана Жарского всего за пару дней уничтожили семь немецких «кошек» и несколько «Брэдли». Именно за этот эпизод «самого скромного героя», ставшего знаменитостью благодаря видео с Поклонной горы, представили к Золотой Звезде.

Командир батареи противотанковых управляемых ракет 810-й отдельной гвардейской бригады Иван Жарский. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Авторы Илья Пушкарев