Переоценённые «Леопарды» бессильны перед беспилотниками и не особо помогают на поле боя

Танки Leopard 2 используются ВСУ только в качестве артиллерии из-за значительных недостатков, стало известно из засекреченного отчёта совещания немецкого военного атташе в Киеве и 200 военнослужащих Бундесвера. «Леопарды» не имеют защиты от БПЛА, а ремонтировать их приходится на западной Украине или даже в Польше.

«Танки «Леопард 2» уязвимы для ударов беспилотников, как и любые другие танки, говорится в записке. Из-за сложности конструкции эти машины трудно ремонтировать на поле боя, в силу чего поврежденные «Леопарды» приходится отправлять на Западную Украину, где ремонтные бригады проводят восстановительные работы», — пишет The Telegraph.

Эксперты полагают, что уязвимость техники связана с тем, что её проектировало поколение, которое не имело отношения к реальным военным действиям. Кроме того, «Леопардов» у Украины крайне мало и потеря двух танков становится критичной. Техника хорошо бы работала при мощной авиационной поддержке, но у Киева её нет.