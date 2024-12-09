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9 декабря, 09:53

«Рука не дрогнула»: Самый скромный Герой России вспомнил о сожжении 7 Leopard за один бой

Герой России Иван Жарский рассказал об уничтожении семи танков ВСУ в одном бою

Герой России Иван Жарский (слева). Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Герой России Иван Жарский (слева). Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Герой России, морпех из 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота Иван Жарский рассказал, что в зоне проведения специальной военной операции российские бойцы уничтожили семь немецких танков Leopard.

«Мое подразделение достойно встретило противника, без потерь, при этом уничтожив 13 единиц техники и 50 человек личного состава. <...> Интересно, что среди этих 13 единиц техники были семь танков Leopard и несколько Bradley, ещё БМП-2 были», — поделился самый скромный Герой России в интервью ТАСС.

Жарский сообщил, что подразделение спланировало целую операцию по этому поводу. Бойцы правильно расставили расчёты, и это дало большие плоды. С самого начала у военнослужащих ВС РФ была тактика, которой они придерживались.

«Исходя из опыта, который был у нас — у меня, и у моих ребят достаточно большой — рука не дрогнула работать по танку», — рассказал морпех.

Жарский также поделился, что 810-я бригада — настоящая легенда. Когда враг узнает, что работает его подразделение, предпочитает бежать или сдаться. По словам Героя России, морских пехотинцев ещё в Великую Отечественную войну называли чёрной смертью, чёрными бушлатами.

Владимир Киселёв ищет старлея Жарского для премирования за подбитый танк НАТО
Владимир Киселёв ищет старлея Жарского для премирования за подбитый танк НАТО

Ранее на выставке трофейной техники на Поклонной горе в столице нашли бойца Армии России, представленного к званию Героя России, которого нарекли «самым скромным героем» после небольшого интервью, в котором он отшутился насчёт того, за какие заслуги был награждён. Им оказался 27-летний Иван Жарский, который отправил в утиль немецкий танк Leopard, БМП Bradley производства США и завоевал множество других трофеев. Помимо «Золотой Звезды» Героя России он был удостоен ордена Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами и медали «За отвагу». Свою любовь Герой России нашёл на задании в Крыму. Поженилась пара через три месяца после знакомства.

Алена Пенчугина
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