«Рука не дрогнула»: Самый скромный Герой России вспомнил о сожжении 7 Leopard за один бой
Герой России Иван Жарский рассказал об уничтожении семи танков ВСУ в одном бою
Герой России Иван Жарский (слева). Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
Герой России, морпех из 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота Иван Жарский рассказал, что в зоне проведения специальной военной операции российские бойцы уничтожили семь немецких танков Leopard.
«Мое подразделение достойно встретило противника, без потерь, при этом уничтожив 13 единиц техники и 50 человек личного состава. <...> Интересно, что среди этих 13 единиц техники были семь танков Leopard и несколько Bradley, ещё БМП-2 были», — поделился самый скромный Герой России в интервью ТАСС.
Жарский сообщил, что подразделение спланировало целую операцию по этому поводу. Бойцы правильно расставили расчёты, и это дало большие плоды. С самого начала у военнослужащих ВС РФ была тактика, которой они придерживались.
«Исходя из опыта, который был у нас — у меня, и у моих ребят достаточно большой — рука не дрогнула работать по танку», — рассказал морпех.
Жарский также поделился, что 810-я бригада — настоящая легенда. Когда враг узнает, что работает его подразделение, предпочитает бежать или сдаться. По словам Героя России, морских пехотинцев ещё в Великую Отечественную войну называли чёрной смертью, чёрными бушлатами.
Ранее на выставке трофейной техники на Поклонной горе в столице нашли бойца Армии России, представленного к званию Героя России, которого нарекли «самым скромным героем» после небольшого интервью, в котором он отшутился насчёт того, за какие заслуги был награждён. Им оказался 27-летний Иван Жарский, который отправил в утиль немецкий танк Leopard, БМП Bradley производства США и завоевал множество других трофеев. Помимо «Золотой Звезды» Героя России он был удостоен ордена Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами и медали «За отвагу». Свою любовь Герой России нашёл на задании в Крыму. Поженилась пара через три месяца после знакомства.