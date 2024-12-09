«Рука не дрогнула»: Самый скромный Герой России вспомнил о сожжении 7 Leopard за один бой

Герой России, морпех из 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота Иван Жарский рассказал, что в зоне проведения специальной военной операции российские бойцы уничтожили семь немецких танков Leopard.

«Мое подразделение достойно встретило противника, без потерь, при этом уничтожив 13 единиц техники и 50 человек личного состава. <...> Интересно, что среди этих 13 единиц техники были семь танков Leopard и несколько Bradley, ещё БМП-2 были», — поделился самый скромный Герой России в интервью ТАСС.

Жарский сообщил, что подразделение спланировало целую операцию по этому поводу. Бойцы правильно расставили расчёты, и это дало большие плоды. С самого начала у военнослужащих ВС РФ была тактика, которой они придерживались.

«Исходя из опыта, который был у нас — у меня, и у моих ребят достаточно большой — рука не дрогнула работать по танку», — рассказал морпех.